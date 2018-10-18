2018-10-18T15:43:47+03:00
Общество

У обманутых дольщиков в двух микрорайонах Липецка будет новый застройщик

Документы подпишут уже в пятницу
Лия МУРАДЬЯН
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Дома достроит новый застройщикДома достроит новый застройщикФото: Лия МУРАДЬЯН
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Заявление по ситуации с обманутыми дольщиками сделал на сессии Липецкого облсовета врио губернатора Игорь Артамонов. Он сообщил, что уже завтра, 19 октября, подпишут документы с новыми застройщиками, которые возьмутся за дома в «Елецком» и «Европейском» микрорайонах Липецка.

Из неофициальных источников известно, что основные претенденты на достройку многоэтажек это компания из соседнего региона «Орелстрой» и липецкий «Глобус Групп». Кто именно будет достраивать брошенные «Эксстроймашем» дома, пока неизвестно.

Напомним, что дольщики выходят на согласованный митинг в эту субботу, 20 октября. На площадке у центра культуры намерены собраться не только дольщики «Европейского», а также дома на 50 лет НЛМК, проблема с которым не решается уже 10 лет и «Строй-Града», где сроки вышли еще раньше, чем в новых микрорайонах.

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