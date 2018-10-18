2018-10-18T16:35:39+03:00
Экономика

Дефицит бюджета Липецкой области в 2018 году составит 4.5 млрд. рублей

Доходы и расходы утвердили на сессии облсовета
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке утвердили бюджет регионаВ Липецке утвердили бюджет регионаФото: Липецкий областной Совет депутатов
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Одной из главных тем прошедшей сессии Липецкого областного Совета депутатов стал бюджет региона. Сессия началась с минуты молчания, присутствующие почтили память жертв взрыва в колледже Керчи.

Согласно данным администрации, доходы бюджета 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов увеличатся на 1.8 млрд. рублей. Из которых 1 млрд. – это налог на прибыль. Дотации из федерального бюджета составят 72 миллиона.

Из расходов: 243 млн. пойдут на здравоохранение – покупку лекарств, вакцин, оборудования и содержания больниц и поликлиник: 229 млн. – финансирование районных и городских администраций, 93 млн. – жилищные программы, 68 млн. – благоустройство в районах, 62 млн. – капитальный ремонт. Кроме этого 64 млн. рублей выделят на поддержку аграриев, 82 млн. – на развитие «Технопарка».

– Мы эффективно расходуем бюджетные деньги, направляем их в первую очередь на поддержку тех, кто в этом особенно нуждается, – прокомментировал решения сессии спикер регионального парламента Павел Путилин. – Сегодня депутаты поддержали решение выделить почти 100 млн. рублей на покупку жилья для граждан. Еще 32 млн. пойдут на жилье для детей-сирот.

Всего доход областного бюджета в 2018 году составит 53 млрд. 519 млн. рублей, по расходам – 57 млрд. 973 млн. рублей. Дефицит бюджета 4 млрд. 455 млн. рублей.

Напомним, что в ходе сессии врио губернатора Игорь Артамонов сделал заявление по недостроенным домам, а также призвал власти более активно привлекать инвесторов. Также Артамонов призвал бизнес подключиться с строительству спортивных объектов.

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