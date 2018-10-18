2018-10-18T16:53:27+03:00
Происшествия

В Липецке на мусорной площадке нашли гранаты в пакете и пистолет

Оцеплен район Опытной станции
Лия МУРАДЬЯН
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Район оцепилиРайон оцепилиФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке все службы экстренного реагирования стянулись в район Опытной станции. Там на улице Агрономической в районе площадки с мусорными контейнерами нашли подозрительный пакет. В пакете находились несколько гранат Ф-1 и пистолет Макарова.

Откуда взялись боеприпасы пока неизвестно. Также пока не определили, являются ли гранаты боевыми или это всего лишь муляжи. В любом случае район оцепили. На месте работают взрывотехники, сотрудники МЧС, «Скорая» и Росгвардия.

Подробности выясняются.

Как пояснили "КП-Липецк" в региональной пресс-службе Росгвардии, найден и проверен взрывотехниками предмет похожий на Ф-1, без запала, а также пистолет. Угрозы взрыва нет. Откуда взялись эти предметы и является ли пистолет боевым, теперь предстоит выяснить правоохранителям.

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