2018-10-18T17:23:07+03:00
Происшествия

Найденная в мусоре в Липецке граната оказалась без запала

Помимо Ф-1 и МП, в мусоре были еще и патроны [фото]
Лия МУРАДЬЯН
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Оцепление снимаютОцепление снимаютФото: Росгвардия.
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В Липецке взрывотехники Росгвардии проверили найденные на Опытной предметы. По уточненной информации, на мусорной площадке на улице Агрономической было нечто похожее на гранату Ф-1, пистолет Макарова и несколько патронов.

Находка в мусоре на Опытной Фото: Росгвардия.

Находка в мусоре на ОпытнойФото: Росгвардия.

Гранату уже проверили, она оказалась без запала, поэтому опасности не представляет. А вот пистолет и патроны будут проверять эксперты полиции. Является ли оружие боевым, пока неизвестно. По факту обнаружения предметов проходит проверка, того, кто выбросил боеприпасы и устроил в городе переполох, теперь ищут.

Находка в мусоре на Опытной Фото: Росгвардия.

Находка в мусоре на ОпытнойФото: Росгвардия.

Напомним, что из-за гранат в пакете в Липецке оцепили район Опытной станции. К счастью, опасности нет. Сейчас оцепление снимают.

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