Липчанин получил 10 лет за убийство любовника бывшей жены

СЕГОДНЯ 18:07 2018-10-18T18:08:26+03:00

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В Липецкой области вынесли приговор 42-летнему жителю Грязей. Мужчину признали виновным в убийстве любовника бывшей жены. Все случилось во время празднования Нового года, 2 января. В тот день липчанин решил зайти в гости к бывшей супруги, которая жила на улице Волгоградской в Грязях. Но вместо неблаговерной, мужчину встретил изрядно выпивший новый 35-летний избранник женщины.

Пока дамы не было дома, бывший муж и нынешний любовник решили вместе выпить. Изначально сомнительная затея обернулась тяжким преступлением. Пьяная беседа о любовнице и бывшей жене ожидаемо переросла в скандал. В ходе конфликта экс-супруг проломил новому избраннику голову ломом. Мужчина умер от открытой черепно-мозговой травмы. А нападавший остался ждать бывшую жену.

Шокированную увиденным женщину, бывший муж напугал ножом и предупредил, что та же участь ждет любого, с кем благоверная решит завязать отношения. После его ухода, дама вызвала правоохранителей.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, изначально мужчина во всем сознался, но после отказался от показаний. С учетом, что убийца уже был судим за причинение смерти и кражи, суд приговорил его к 10 годам в колонии строгого режима.