В Липецке ночью загорелся продуктовый магазин

СЕГОДНЯ 08:40 2018-10-19T08:40:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Пожар в торговом помещении произошел этой ночью, 19 октября, в поселке Дачный в Липецке. Там в начале улицы Бригадная магазин с продуктами. О пожаре в МЧС сообщили очевидцы, сигнал дежурному поступил в 3.04 утра.

На адрес, к дому №1А, тут же выехали два отделения пожарных и спасателей, а также два добровольных дружинника. Как выяснилось, пожар начался с подсобки продуктового магазина. Сотрудникам МЧС удалось быстро остановить распространение огня, поэтому площадь возгорания была небольшой.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, огонь повредил внутреннюю отделку подсобного помещения на площади 3 м2. К счастью, никто из людей не пострадал. Причину возгорания выясняют эксперты.