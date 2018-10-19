В Липецке пропала 17-летняя девушка

СЕГОДНЯ 08:58 2018-10-19T08:59:18+03:00

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В Липецке волонтеры, полиция и родственники ищут пропавшую несовершеннолетнюю девушку. Как сообщает липецкий «Поиск пропавших детей», 17-летняя Бабынина Виктория Игоревна пропала 17 октября. Утром девушка вышла из дома в районе проспекта Победы и с тех пор неизвестно, где она находится. Последний раз викторию видели в среду в 8 утра

Приметы Виктории: на вид 17-18 лет, рост 165 сантиметров, волосы русые, выбритые с одной стороны, глаза светлые – серо-голубые.

Была одета: короткая болоньевая куртка зеленого цвета, темно-синие брюки и серые кроссовки. С собой была черная сумка с лакированными ручками.

Просьба ко всем, кто видел Викторию после исчезновения, знает, где она может находиться или обладает любой ценной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 – полиция; 8 (4742) 37-88-77, 8 (905) 681-05-18 – волонтеры.