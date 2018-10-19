Под Липецком вечером насмерть сбили пешехода

СЕГОДНЯ 09:12 2018-10-19T09:12:01+03:00

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Трагическое ДТП случилось минувшим вечером, 18 октября, в Грязинском районе Липецкой области. Около 20.00 на трассе «Восточный обход» 44-летний водитель «Киа» поздно заметил на дороге 29-летнего мужчину. Водитель не успел среагировать и сбил пешехода, который скончался на месте ДТП.

В Лев-Толстовском районе в тот же вечер на трассе Чаплыгин – Лев-Толстой 49-летний водитель «Шкоды» не рассчитал дистанцию и влетел в КамАЗ, который ехал спереди. В этой аварии пострадали 53-летняя пассажирка, женщину увезли в больницу.

В самом Липецке также не обошлось без пострадавших. В 17.10 на улице Папина столкнулись «Рено» и «Шкоода». За рулем французского авто был 45-летний мужчина, он и въехал в «Рено». В этом ДТП пострадала 37-летняя женщина-водитель второй иномарки. Но до госпитализации дело не дошло.

По данным УГИБДД региона всего за прошедшие сутки, 18 октября, на дорогах Липецкой области в 4 авариях пострадали 3 человека и 1 погиб. ДТП без пострадавших зафиксировали 24.