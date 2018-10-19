Под Липецком парень отнял у двоих мужчин телефоны

СЕГОДНЯ 09:36 2018-10-19T09:36:54+03:00

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Ограбление произошло 16 октября в городе Грязи Липецкой области. В полицию пришел 52-летний мужчина и рассказал, что в квартире дома по улице 30 лет Победы некто насильно отнял у парней, 24 и 26 лет, сотовые телефоны.

Грабителем, с которым не смогли справиться двое мужчин, оказался 21-летний житель города Грязи. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, подозреваемого задержали. Грабеж расследует грязинский отдел полиции.

Кроме этого за сутки в области раскрыли 4 совершенных ранее преступления. Так в самом Липецке поймали 37-летнего жителя Лебедянского района, который 26 сентября снял с чужой карты 30 000 рублей. Еще одного 32-летнего липчанина задержали за кражу телефона, который он стащил у 19 июля у 28-летнего мужчины.

А в Задонском районе поймали бомжа, который вынес из чужого дома по улице Донской телевизор и ресивер.