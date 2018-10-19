В Липецкой области механик и заправщик обворовывали машины

СЕГОДНЯ 09:53 2018-10-19T09:54:14+03:00

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Кражу из автомобиля раскрыли в городе Елец Липецкой области. Само преступление произошло еще 28 сентября. В тот день в полицию пришел 22-летний мужчина и рассказал, ко кто-то вскрыл и обокрал его «десятку», которая стояла у дома по улице Вермишева. Из «ВАЗа» вытащили усилитель, колонки и датчик.

По статье «Кража» завели уголовное дело. В ходе расследования установили, что машину обокрали двое парней – 22-летний электрик и 21-летний оператор-заправщик. Оба имеют судимости за кражи и живут в Тербунском районе. Позже выяснилось, что те же лица причастны к еще одной в том же Ельце. 22 сентября они вытащили инструменты из автомобиля «ВАЗ-2111» у 36-летнего мужчины.

Как сообщили в пресс-службе УМВД региона, задержанных проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям.