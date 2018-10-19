2018-10-19T10:40:48+03:00
Экономика

Владелец НЛМК обошел по приросту доходов американских бизнесменов

По данным Bloomberg состояние Владимира Лисина увеличилось на $ 1.39 млрд
Лия МУРАДЬЯН
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Владимир Лисин в списке 40 богатейших людей мираВладимир Лисин в списке 40 богатейших людей мираФото: Архив КП
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Состояние российских миллиардеров растет быстрее, чем доходы богатейших людей США. По данным агентства Bloomberg общее состояние богатейших граждан России в этом году увеличилось на 10.8%, американских бизнесменов – на 7.5%.

В десятку самых богатых людей вошел председатель Новолипецкой металлургической компании Владимир Лисин. По данным Bloomberg Billionaires Index на 19 октября состояние Лисина увеличилось на $ 1.39 млрд, общее состояние $ 19,4 млрд.

Сейчас владелец НЛМК находится на 40 месте в списке богатейших людей планеты по версии Bloomberg и занимает 1 место в РФ по данным Forbes на начало года. Кстати, в марте 2018 года состояние Владимира Лисина оценивалось в $ 19.1 млрд.

В общем рейтинге роста состояние первые три позиции занимают россияне, американцы и британцы, последние – богачи Гонконга, Германии и Китая соответственно.

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