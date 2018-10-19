2018-10-19T11:13:10+03:00
Общество

В выходные в Липецке перекроют улицу 50 лет НЛМК

Участок от кольца на Неделина до 1 дома будет закрыт 20 и 21 октября
Лия МУРАДЬЯН
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Дорогу закроют у кольца на улице НеделинаДорогу закроют у кольца на улице НеделинаФото: Лия МУРАДЬЯН
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В предстоящие выходные, 20 и 21 октября, в Липецке перекроют часть улицы Неделина. Как сообщает городской департамент дорожного хозяйства и благоустройства, движение для транспорта закроют на участке от кольца на пересечении с улицей 50 лет НЛМК до дома №2а по улице 50 лет НЛМК – это почти вся улица 50 лет НЛМК.

Там все выходные будут проходить ремонтные работы. Рабочие будут устанавливать и подключать теплосети к новым домам по улице Фрунзе. Коммунальщики приносят извинения за временные неудобства и просят отнестись с пониманием. Администрация просит автомобилистов заранее выбирать другой маршрут воизбежании транспортного коллапса.

К началу рабочей недели работы должны закончить и открыть улицу.

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