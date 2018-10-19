2018-10-19T11:33:14+03:00
Происшествия

В Липецке гадалки обменяли пенсионерке 150 000 рублей на красную нитку

Старушку убедили, что на ней порча
Лия МУРАДЬЯН
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Полиция ищет мошенницПолиция ищет мошенницФото: Лия МУРАДЬЯН
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Весьма крупной для пожилой женщины суммы денег лишилась пенсионерка в Липецке. 83-летняя старушка стала жертвой гадалок-аферисток. Все случилось днем 16 октября на улице Терешковой.

У магазина к бабушке подошли две незнакомки и сообщили, что на пенсионерку кто-то навел порчу. Женщины пообещали избавить старушку от беды, но для этого нужно «очистить» деньги. Напуганная липчанка довела мошенниц до своего дома и вынесла все сбережения, какие имелись – 150 000 рублей.

Бессовестные аферисты забрали деньги и взамен дали бабушке красную нить, которую та должна была где-то закопать. А гадалки обещали ждать с деньгами у подъезда, пока не завершится ритуал. Но когда пенсионерка закопала нить и вернулась, женщин и денег уже не было.

Мошенниц сейчас ищет полиция. Пресс-служба УМВД сообщает приметы подозреваемых. Первой женщине на вид 40-45 лет, худощавого телосложения, рост 160-165 см, темные волосы. Вторая возможно выше – 160-170 см, волосы русые, была одета в серую кофту и длинную темную юбку.

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