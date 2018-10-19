Книголюбов приглашают в «Бунинскую деревню»

СЕГОДНЯ 13:32 2018-10-19T13:32:36+03:00

Фестиваль пройдет в эту субботу

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20 октября в с.Васильевка Измалковского района для ценителей творчества нашего знаменитого земляка Ивана Бунина состоится литературный фестиваль «Бунинская деревня», - сообщает областной Центр событийного туризма.

Книжный праздник откроется в 10:00. Гостей ждут разноплановые мероприятия. Опытный гид проведет экскурсию по бунинским местам. Будет работать киноплощадка, пройдут веселые презентации сельских подворий и Ефремовского музея.

Знатоки творчества писателя смогут продемонстрировать свою эрудицию в литературно-театральном квесте «Бунинские натюрморты». Любители слагать рифмы испытают свой талант в поэтическом конкурсе.

Приезжайте! Будет литературно!

Контактные телефоны:

8 (800) 200-81-20 (горячая линия Областного Центра событийного туризма),

8 (4742) 37-05-35 (отдел продвижения туристского продукта ОЦСТ),

8 (47478) 2-18-66 (отдел культуры Измалковского муниципального района).

Фото: районная газета «Сельский Восход».