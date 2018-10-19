Книголюбов приглашают в «Бунинскую деревню»
20 октября в с.Васильевка Измалковского района для ценителей творчества нашего знаменитого земляка Ивана Бунина состоится литературный фестиваль «Бунинская деревня», - сообщает областной Центр событийного туризма.
Книжный праздник откроется в 10:00. Гостей ждут разноплановые мероприятия. Опытный гид проведет экскурсию по бунинским местам. Будет работать киноплощадка, пройдут веселые презентации сельских подворий и Ефремовского музея.
Знатоки творчества писателя смогут продемонстрировать свою эрудицию в литературно-театральном квесте «Бунинские натюрморты». Любители слагать рифмы испытают свой талант в поэтическом конкурсе.
Приезжайте! Будет литературно!
Контактные телефоны:
8 (800) 200-81-20 (горячая линия Областного Центра событийного туризма),
8 (4742) 37-05-35 (отдел продвижения туристского продукта ОЦСТ),
8 (47478) 2-18-66 (отдел культуры Измалковского муниципального района).
Фото: районная газета «Сельский Восход».