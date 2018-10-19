Несколько улиц Липецка в понедельник останутся без питьевой воды

СЕГОДНЯ 14:23 2018-10-19T14:23:52+03:00

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Коммунальщики предупреждают липчан об очередном отключении питьевой воды, которое намечено на понедельник, 22 октября. Как сообщили в пресс-службе ЛГЭКа, это связано с ремонтными работами на сетях.

Воды не будет с 10 до 20.00 по улицам: Авиационная; Аэродромная; 40 лет ВЛКСМ; Товарищеская; Западная; Черноземная; Днепровская и Донецкая.

Кроме этого без воды останутся жители другого района. На тот же период, с 10 до 20.00, отключат воду по улицам: Гастелло; Солидарности; а также 1-я, 2-я, 3-я и 4-я Лесная. Как пояснили коммунальщики, там воду отключают по заявке частного лица для ремонта у дома №22 по улице Металлургов. Воду будут подвозить по заявкам жителей отключенных районов.

Также воды не будет по адресам: улица Плеханова, 61, 63а, 65, 72 и Пролетарская, 12. Здесь воду подвезут к адресу улица Пролетарская, 12.