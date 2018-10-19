В Липецке грабители с кофе и шоколадками попались на камеру в магазине

СЕГОДНЯ 16:03 2018-10-19T16:05:01+03:00

парням грозит год за шоколадки Фото: скрин с видео

Молодые люди вынесли два банки кофе и 26 шоколадок [видео]

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Ограбить за 5 секунд. В Липецке поймали магазинных воров, которые ворвались в торговый зал и за пару секунд вынесли продукты на сумму 2700 рублей. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, все произошло 12 октября в 15.30 магазине, расположенном в Правобережном районе Липецка.

Происходящее попало в обзор камеры наблюдения. На записи видно, как двое мужчин быстро проникают в торговый зал, подходят к ближайшей стойке с товаром, хватают продукты и стремительно выбегают. Весь процесс занял не больше пяти секунд, воришки вынесли 2 банки кофе и 26 шоколадок.

Вслед за молодыми людьми выбежал сотрудник магазина, но не догнал. Грабителей в итоге вычислили и задержали сотрудники полиции. По факту открытого грабежа завели уголовное дело. Теперь по части 2 статьи 161 УК РФ обоим грозит до года тюрьмы.