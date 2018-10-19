Пытавшаяся проехать «зайцем» липчанка закатила истерику в автобусе

СЕГОДНЯ 17:46 2018-10-19T17:46:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Скандал в городком автобусе маршрута № 30 в Липецке разгорелся сегодня, 19 октября. На остановке «Площадь Металлургов» в автобус зашла пожилая женщина и оплатила проезд красной транспортной картой, которая предназначена для инвалидов и их сопровождающих.

Водитель сообщил, что карта действует только если с ней будет ребенок с ограниченными возможностями, и потребовал оплатить проезд. Женщина начала спорить, и водитель заглушил автобус.

После перебранки с водителем, женщина все же заплатила, и автобус тронулся, но скандал на этом не закончился. Пенсионерка никак не могла успокоиться и продолжала громко возмущаться. В ответ на возражения пассажиров, которые заступились за водителя, женщина назвала всех наркоманами и пожелала каждому детей-инвалидов. У автора видео пенсионерка пыталась отнять телефон. Ссору закончил другой пассажир пенсионного возраста, который пригрозил, что огреет скандальную даму палкой, если та не уймется.

Как рассказали «КП-Липецк» в региональном управлении социальной защиты, водитель был прав.

– Транспортная карта красного цвета предназначена для людей с ограниченными возможностями и их сопровождающих. Она должна быть оформлена на инвалида, который имеет право проехать бесплатно, а человек, который его сопровождает, платит 50% от стоимости проезда. Без носителя льготы карта не действует.