Из санатория в Липецке пропал подросток

СЕГОДНЯ 18:23 2018-10-20T18:23:49+03:00

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В Липецке родственники, полиция и волонтеры ищут пропавшего подростка. 15-летний Максим Емельянчик ушел с территории санатория «Восход» еще во вторник, 16 октября. С тех пор о том, где он находится ничего неизвестно.

Приметы Максима: на вид 5 лет, худощавого телосложения. Был одет: кроссовки темного цвета, темные штаны и куртку с рукавами цвета хаки.

Подростка ищут уже пятый день, пока безрезультатно. Просьба ко всем, кто видела Максима после исчезновения, знает, где он может находится или обладает любой ценной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 – полиция; в (4742) 37-88-77, 8-905-681-05-18 – волонтеры. Или написать на электронный адрес ppdlip@mail.ru.