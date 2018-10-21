Житель Липецкой области за три месяца обналичил с чужой карты 21 000 рублей

СЕГОДНЯ 10:32 2018-10-21T10:32:14+03:00

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39-летний житель Ельца обратился в полицию 19 октября. Мужчина расказал, что в шесть часов вечера этого же дня на улице Фрунзе неизвестный силой отобрал у него 3 200 рублей и банковскую карту. Под подозрение попал неработающий ранее судимый 18-летний местный житель. Участковый задержал его. Как сообщали в УМВД по региону, сейчас правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 2 ст.161 УК РФ «Грабеж».

А в Лебедянском районе местные полицейские установили причастность 28-летнего неработающего местного жителя к хищению чужого имущества. Как выяснилось, с июля по сентябрь подозреваемый незаконно обналичил с банковской карты 27-летнего знакомого 21 000 рублей. По данному факту силовики возбудили уголовное дело по ч. 3 ст.158 УК РФ «Кража».