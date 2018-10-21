2018-10-21T10:47:16+03:00
Происшествия

На липецкой трассе перевернулась «десятка»: есть пострадавшие

Их доставили в больницу
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото: ГУ МЧС по Липецкой области.фото: ГУ МЧС по Липецкой области.
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Авария произошла ранним утром воскресенья, в 4:19, на трассе «Добринка - Липецк» в районе села Федоровка Добринского района. Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону, водитель легкового автомобиля «ВАЗ - 2110» не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля. В результаты ДТП пострадали несколько человек, их доставили в медучрежение. Их состояние сейчас уточняется. В причинах и обстоятельствах аварии разбираются специалисты.

Напомним, в случае возникновения любого дорожно-транспортного происшествия следует звонить на единый номер вызова экстренных служб - «112». Звонки принимаются бесплатно и круглосуточно.

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