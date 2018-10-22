Погиб мужчина, исчезнувший неделю назад под Липецком
Около недели назад, 14 октября, под Липецком пропал мужчина. 60-летний Ивлеев Владимир Иванович ушел из дома в деревне Кулешовка в 23.05. Как сообщили в ЛООО "Поиск пропавших детей", пожилого мужчину нашли. Владимир Ивлеев погиб.
Напомним, что до сих пор в Липецке и области не найденными остаются множество людей. Так, продолжаются поиски 80-летней Ермоловой Валентины Андреевны. Бабушка ушла из дома в Хлевенском районе 28 сентября. Ничего не известно о 53-летнем Ильдусе Рахматулине. Он исчез в Липецке 2 августа. Неизвестно местоположение 37-летнего Алексея Ставрова. Мужчина пропал еще летом, 6 июня, со Стекольного завода в районе Матырского. Родственники и волонтеры ищут 49-летнего Купцова Александра Павловича. Мужчина исчез 27 июня в Данкове. Не известно местонахождение 47-летнего Загороднева Александра Михайловича. Липчанин вышел из дома 6 июля в 20.30 и не вернулся. До сих пор не могут найти двух бабушек. 69-летняя Щеглова Анна Ивановна пропала 21 мая. Она ушла поздно вечером из ЦРБ в селе Волово. И 69-летнюю Дзыкан Валентину Александровну. 29 мая ушла из дома в Липецке с улицы Вермишева.