Липчанин вынес из дома батарею и трубы

СЕГОДНЯ 09:28 2018-10-22T09:28:44+03:00

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В прошедший выходной, 21 октября, в отдел полиции Липецка обратился 36-летний мужчина. По его словам, с мая по июль этого года кто-то украл из его квартиры по улице К. Шаталовой батарею отопления и две трубы. Как сообщили в ГУ МЧС России по Липецкой области, правоохранители уже задержали подозреваемого. Им оказался неработающий ранее судимый 25-летний липчанин.

В тот же день в Лебедяни 57-летний пенсионер обратился с заявлением в полицию. Оказалось, что в период с 17 по 21 октября неизвестный взломал замок его квартиры по улице 2-е Пушкари и украл 8 радиаторов отопления и газовый баллон. Сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении преступления - 36-летнего местного жителя.

Еще одно преступление было зарегистрировано за прошедшие сутки. 14 октября у 23-летнего липчанина угнали автомобиль "ВАЗ-21093", который стоял на улице 8 Марта. И хотя машину обнаружили у дома на той же улице без механических повреждений, правоохранители нашли и задержали предполагаемого угонщика. Им оказался ранее судимый 18-летний житель Липецка.