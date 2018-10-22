В Липецке в районе Манежа изменилась схема движения транспорта

СЕГОДНЯ 10:01 2018-10-22T10:03:26+03:00

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В Липецке по улице 50 лет НЛМК перекрыто движение транспорта. В том районе ведутся аварийно-ремонтные работы. Из-за этого в работу автобусных маршрутов внесены коррективы. Поэтому для жителей района "Манеж" несколько изменились привычные маршруты.

Так, автобусы №9т "Технический университет - улица Воровского" проследуют до остановки "Петровский рынок". Пазики №302 "улица Доменщиков - Кольцевая", а также автобусы №28 и №28а "НЛМК - поселок Сырский" теперь двигаются по схеме "...Петровский рынок - улица Неделина - проспект Победы... далее по маршруту". Как сообщили в городском департаменте транспорта, для местных жителей организовали временный автобусный маршрут "Металлургический колледж - Кольцевая".