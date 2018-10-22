Крольчиху-великана похитили из сарая в Липецкой области

СЕГОДНЯ 10:31 2018-10-22T10:32:28+03:00

А в Липецке правоохранители задержали мужчину, похитившего инструменты и продукты у пенсионерки

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За прошедшие сутки правоохранители раскрыли 3 ранее совершенных преступления. Так, 19 октября в отдел полиции обратился 45-летний житель Лебедянского района. В заявлении он указал, что из его сарая кто-то похитил самку кролика-великана. Правоохранители возбудили уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ "Кража". Максимальное наказание за преступление - до 5 лет тюрьмы.

Как сообщили в УМВД России по Липецкой области, сотрудники полиции задержали предполагаемого преступника. Им оказался неработающий 35-летний мужчина. Кстати, похититель кроликов уже был ранее судим за аналогичные преступления.

25 мая прошлого года из дачного дома у 59-летней женщины украли инструменты и продукты питания. Полицейские смогли отыскать предполагаемого похитителя - неработающего ранее судимого 47-летнего липчанина.

22 сентября этого года из автомобиля "ВАЗ-21120" кто-то украл радиоприемник и кейс с набором ключей. Владелец машины, 32-летний житель Ельца обратился в полицию. Сотрудникам органов удалось задержать предполагаемых преступников. Ими оказались двое ранее судимых жителей Тербунского района. Молодые люди 21 и 22 лет.