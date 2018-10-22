В Липецкой области 23-летний мотоциклист влетел в дерево и погиб

СЕГОДНЯ 11:01 2018-10-22T11:01:55+03:00

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За прошедшие выходные в регионе зарегистрировали 2 846 нарушений правил дорожного движения. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИДББ России, 23 водителя перед поездкой употребили спиртное. 152 человека не стали пристегиваться во время движения. 1887 раз водители превысили допустимую скорость движения. Зарегистрировано ДТП с материальным ущербом - 70.

В пятницу, 19 октября, в Измалковском районе машине вылетела в кювет. За рулем "Лады" находился 22-летний парень. В 21.00 на автодороге Измалково-Слобода он не справился с управлением, после чего произошло ДТП. Водителя с травмой госпитализировали.

В тот же день трагедия случилась в Воловском районе. В 21.05 по дороге в районе улицы Школьной в селе Захаровка ехал 23-летний мотоциклист. Не справившись с управлением, он съехал с дороги и врезался в дерево. Травмы водителя оказались смертельными. Парень скончался на месте. Его 18-летнего пассажира отпустили после оказания помощи.