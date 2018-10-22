2018-10-22T11:24:42+03:00
Происшествия

В Липецке рыбак чуть не утонул во время Чемпионата

Спасатели вовремя пришли на помощь мужчине
Юлия КЛЮЕВА
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Спасатели вовремя пришли на помощьСпасатели вовремя пришли на помощьФото: Юлия КЛЮЕВА
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В минувшее воскресенье, 21 октября, спасатели УГПСС Липецкой области спасли человека. Как сообщили в пресс-службе Управления, трагедия чуть было не случилась утром в 8.40, в водах Матырского водохранилища.

Там проходил Чемпионат Липецкой области по рыболовному спорту. Один из участников мероприятия, который ловил спиннингом с лодки, выпал из нее. Спасатели Управления вовремя заметили человека в воде и быстро пришли ему на помощь. Они доставили мужчину на берег, оказали ему первую помощь.

Напоминаем, в случае возникновения непредвиденной ситуации следует звонить по номерам единой службы спасения в любое время дня и ночи: 01, 101, 112. Бесплатно с городских и мобильных телефонов.

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