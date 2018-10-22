Под Липецком водитель иномарки сбил велосипедиста

СЕГОДНЯ 11:49 2018-10-22T11:50:18+03:00

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В минувшую субботу, 21 октября, в Становлянском районе произошла авария. В 9.50 на автодороге "Дон" иномарка съехала с дороги и перевернулась. Как сообщили в УГИБДД России по Липецкой области, 53-летний водитель "Рено" не справился с управлением. В ДТП пострадал 56-летний пассажир. Его с травмами госпитализировали.

В тот же день в селе Боринское на улице Дзержинского 59-летний водитель "Ауди" сбил 23-летнего велосипеидста. Парня с травмами госпитализировали.

В Липецке на улице Московской 24-летний водитель "Форда" врезался с стоящий ВАЗ-2110. Последняя столкнулась с "Ладой-Калиной". 15-летняя пассажирка "десятки" и 25-летняя девушка, сидящая в салоне "Калины", получили травмы. Медики оказали им помощь, после чего липчанок отпустили.