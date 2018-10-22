2018-10-22T11:50:18+03:00
Происшествия

Под Липецком водитель иномарки сбил велосипедиста

23-летнего парня госпитализировали
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Липчане продолжают нарушать ПДДЛипчане продолжают нарушать ПДДФото: Юлия КЛЮЕВА
Изменить размер текста:

В минувшую субботу, 21 октября, в Становлянском районе произошла авария. В 9.50 на автодороге "Дон" иномарка съехала с дороги и перевернулась. Как сообщили в УГИБДД России по Липецкой области, 53-летний водитель "Рено" не справился с управлением. В ДТП пострадал 56-летний пассажир. Его с травмами госпитализировали.

В тот же день в селе Боринское на улице Дзержинского 59-летний водитель "Ауди" сбил 23-летнего велосипеидста. Парня с травмами госпитализировали.

В Липецке на улице Московской 24-летний водитель "Форда" врезался с стоящий ВАЗ-2110. Последняя столкнулась с "Ладой-Калиной". 15-летняя пассажирка "десятки" и 25-летняя девушка, сидящая в салоне "Калины", получили травмы. Медики оказали им помощь, после чего липчанок отпустили.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Игорь Артамонов поручил улучшить работу ЖКХ и здравоохранения в Липецкой области
В Липецке на ЛТЗ загорелся дом: есть пострадавший
В зоопарке Липецка малыш кенгуру вылез из маминой сумки
В конце недели в Липецке обещают снег
Интернет-банк для бизнеса Банка УРАЛСИБ вошел в ТОП-10 рейтинга Business Internet Banking Rank - 2018
Фестиваль "СтрЕлец" пройдет в Липецкой области
Летчик из Липецка разбился по время крушения Л-39
Два района Липецка на весь день останутся без питьевой воды
Банк УРАЛСИБ занял 6 место по объемам кредитования на покупку жилья в новостройках
В Воронеже состоялся конкурс «Лучший по профессии» среди подразделений кассы и инкассации Сбербанка
В Липецке рыбак чуть не утонул во время Чемпионата
В Липецкой области 23-летний мотоциклист влетел в дерево и погиб
Крольчиху-великана похитили из сарая в Липецкой области
В Липецке в районе Манежа изменилась схема движения транспорта
Липчанин вынес из дома батарею и трубы
Погиб мужчина, исчезнувший неделю назад под Липецком
На липецкой трассе перевернулась «десятка»: есть пострадавшие
Житель Липецкой области за три месяца обналичил с чужой карты 21 000 рублей
Из санатория в Липецке пропал подросток
Пытавшаяся проехать «зайцем» липчанка закатила истерику в автобусе
В Липецке грабители с кофе и шоколадками попались на камеру в магазине
Несколько улиц Липецка в понедельник останутся без питьевой воды
Артамонов посоветовал мэрии больше заниматься городскими проблемами