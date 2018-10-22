Два района Липецка на весь день останутся без питьевой воды

СЕГОДНЯ 12:40 2018-10-22T12:41:22+03:00

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Энергетическая служба предупреждает жителей Липецка об очередном отключении воды в городе. Как сообщает ЛГЭК, это связано с ремонтными работами. Питьевой воды не будет 23 октября почти весь день, с 10 до 20.00 по адресам: проспект 60 лет СССР, с 41 по 47 дом; улица Стаханова, 26 –34; улица Катукова, 26 – 40а; улица Шубина, 3 – 19; улица Кривенкова, дома 3, 5 и 7; улица Карьерная, 2; Студеновская, с 3 по 51 дом; улица Вилкова, 14; Елецкая, 63, 10а, 10 и 10/2; улица Писарева, 2 – 16; Центральная, 6 – 22.

Улицы и переулки частного сектора: 9 января; Карьерная; Елецкая; Павлова; Лескова; Депутатская; Чкалова; Воровского; Верхний и Крымский переулки; улица Бригадная; Локомотивная; Череповецкая; Шаумяна; 1-я Лесная; Артема; Тихая; Железногорская; Патриотическая; Добровская; Комсомольская; Бурлакова; Дачный; Писарева; Постышева; Олимпийская; Варшавская; Зорге и Ярославская.

Здесь воду будут подвозить по адресам: улица Ярославская,13 и улица Писарева, 37.

В тот де день с 10 до 14.00 не будет воды в дома по улице Баумана: 264а, 293а, 295а, 299 а, б, в, г, 299 а ст.1, стр. 307б, вл. 307б, 307б, в, г, е, б/1, 309 г, 309а, 317а, 319, 321, 325, 327, 329, 329/1, 331/1, 309а, 390, 333а, б, в, г, д, гст1, 333, 333/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 11 и 14. А также в частном секторе по улицам: Еловая, с 1 по 63 до; Родниковая, 1-16; Цементников; переулок Баумана, 1-19; улица Баумана, 247-386/1; улица Белорусская; Брюллова; переулок Космический и улица Стасова.

Коммунальщики приносят извинения за неудобства. Более подробно об отключениях можно узнать по телефонам: 075 и 236-075.