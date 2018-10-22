2018-10-22T12:57:25+03:00
Происшествия

Летчик из Липецка разбился по время крушения Л-39

Андрей Середин только закончил авиаучилище
Юлия КЛЮЕВА
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Липчанин с детсва мечтал взмыть в небоЛипчанин с детсва мечтал взмыть в небоФото: Предоставлено
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На прошлой неделе, 18 октября, в районе станицы Должанской Краснодарского края в Азовское море упал учебный самолет Л-39. Это произошло около 5 часов вечера, во время выполнения планового учебно-тренировочного полета. По информации "Комсомольской Правды" - "Кубань", высота полета была небольшой. Обломки самолета нашли в полутора километрах от берега. Причиной крушения могла стать техническая неисправность судна.

На борту находились два пилота. 23-летний летчик-инструктор Владислав Неледва и 22-летний липчанин Андрей Середин. Родные надеялись, что летчики смогли катапультироваться. Более 200 человек сутки искали парней. К сожалению, Владислав и Андрей погибли.

Оба лейтенанта выпускники Краснодарского авиационного училища. Липчанин Андрей еще в школе решил, что свяжет свою судьбу с небом. Он мечтал летать на боевых машинах. После окончания школы сумел поступить в авиаучилище. Закончил обучение в этом году.

Выражаем соболезнования родным и близким парней.

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