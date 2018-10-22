2018-10-22T13:11:35+03:00
Общество

Фестиваль "СтрЕлец" пройдет в Липецкой области

Он состоится 4 ноября
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Фестиваль исторической реконструкции «СтрЕлец» будет ждать гостей 4 ноября в 12.00 на полигоне «Русборг» у поселка Елецкий Елецкого района, - сообщает пресс-служба администрации Липецкой области. Мероприятие в этом сезоне имеет особенный акцент. Осада Ельца войсками гетмана Сагайдачного, которую и иллюстрирует программа фестиваля, случилась ровно 400 лет назад. По сведениям той эпохи, обнаруженным историком Денисом Ляпиным, враги карабкались на стены буквально по трупам своих товарищей. Город был взят, разрушен, а жители угнаны в полон.

Однако, Сагайдачный потерпел серьезный урон, не давший в дальнейшем оказать существенную помощь польским войскам в осаде Москвы. Это дает основание для точки зрения, согласно которой Елец спас Москву, а с ней и российскую государственность.

4 ноября гости фестиваля смогут узнать, как выглядели городовые и московские стрельцы, донские казаки, запорожские черкасы, европейские наемники и воочию увидеть оружие и боевую тактику того времени.

На фестивале состоится несколько открытых мастер-классов и демонстраций в рамках получивших поддержку Росмолодежи проектов «Школа традиционного судостроения», «Русское подворье», «Школа молодежных ремесел», «Мусаткин двор».

Организаторы фестиваля - управление культуры и туризма Липецкой области, управление молодежной политики, ОАУ «Областной Центр событийного туризма», администрация Елецкого района и ЛОМОО ВИК «Копье». Помощь в организации мероприятия оказывает дом детского творчества «Октябрьский» из Липецка.

Фото: сайт администрации Липецкой области.

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