2018-10-22T16:00:06+03:00
Общество

В конце недели в Липецке обещают снег

В регионе похолодает и усилятся осадки
Лия МУРАДЬЯН
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Уже совсем скоро в Липецке похолодаетУже совсем скоро в Липецке похолодаетФото: Лия МУРАДЬЯН
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Аномально теплая осень подходит к концу и уже совсем скоро в Липецке установится характерная для поздней осени холодная дождливая погода. По данным Росгидрометцентра, в вторник, 23 октября, в регионе будет облачно с прояснениями. В некоторых районах пройдут небольшие дожди.

Температура воздуха ночью от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днем – 7-12 тепла. Также днем ветер сменится на юго-западный и усилится до 11 метров в секунду. Атмосферное давление упадет до 752 мм ртутного столба.

Далее температура будет только падать, а осадки усиливаться. Уже в среду синоптики обещают не больше +11 и дожди. Согласно долгосрочному прогнозу, самым холодным днем недели станет пятница, 26 октября. В этот дневная температура воздуха не поднимется выше отметки в +5°С, а в ночь с пятницы на субботупохолодает до -2 и выпадет снег.

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