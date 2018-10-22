2018-10-22T16:05:04+03:00
Общество

В зоопарке Липецка малыш кенгуру вылез из маминой сумки

Кенгуренку только полгода
Юлия КЛЮЕВА
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Малыш кунгуру вылез из маминой сумкиМалыш кунгуру вылез из маминой сумкиФото: Липецкий зоопарк
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В Липецком зоопарке новый обитатель. Полгода назад у кенгуру Беннета родился малыш. Правда, увидеть его не получалось, так как он сидел в маминой сумке. На днях он начал выбираться оттуда. Увидеть кенгуренка смогли не только сотрудники зверинца, но и гости. Полюбоваться счастливым семейством можно в сухую погоду у вольера кенгуру Беннета.

Напомним, Липецкий зоопарк открылся 6 ноября 1973 года. Сейчас в зверинце 320 видов животных. За последние 5 лет здесь родилось 9 бурых и 7 гималайских медведей, 17 пум, 3 персидских леопарда, 8 ягуаров, 20 сервалов, 8 рысей, 3 зеленых мартышки, 51 серебряный и золотой фазан, 2 зубра, 12 гривистых баранов, 9 лошадей Пржевальского, 21 геккон Токи и много других животных.

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