В Липецке на ЛТЗ загорелся дом: есть пострадавший

СЕГОДНЯ 16:30 2018-10-22T16:30:34+03:00

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Этим утром, 22 октября, в Липецкой области случился пожар. О происшествии в 8.22 спасателям сообщили очевидцы. Оказалось, что в Чаплыгине на улице Зеленая загорелся дом. К месту вызова выехали 2 пожарно-спасательных отделения и 2 добровольца. Как сообщили в региональном ГУ МЧС России, огонь уничтожил кровлю дома по всей площади. К счастью,в пожаре никто не пострадал. Причину возгорания устанавливают специалисты.

Днем в 12.43 спасателям пришло сообщение о загорании в доме по улице К. Шаталовой, 10 в Липецке. На место происшествия выехали 2 пожарно-спасательных отделения 2 добровольца. Несмотря на усилия пожарных, пламя повредило постельные принадлежности, внутреннюю отделку на площади 2 кв. м. В пожаре пострадал человек.