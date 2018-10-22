Игорь Артамонов поручил улучшить работу ЖКХ и здравоохранения в Липецкой области

СЕГОДНЯ 17:21 2018-10-22T17:23:17+03:00

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В этот понедельник, 22 октября, в администрации Липецкой области состоялось оперативное совещание. Врио губернатора Игорь Артамонов под особый контроль взял здравоохранение и ЖКХ. Перед заместителями, которые курируют эти сферы, он поставил задачи усилить работу с обращениями граждан. А также принять необходимые меры для улучшения работы в данных сегментах.

Большинство претензий от горожан поступают именно по этим двум направлениям. Жителей региона не устраивает работа коммунальщиков. Как сообщили в пресс-службе областной администрации, проблемы здравоохранения также находятся в числе первоочередных задач, которые требуют незамедлительного решения. Повышение уровня жизни человека напрямую зависит от эффективности сферы здравоохранения.