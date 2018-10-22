2018-10-22T18:14:07+03:00
Происшествия

Липчанин поджег два дома, оставив отца без жилья

Поджигателю грозит 5 лет тюрьмы
Лия МУРАДЬЯН
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Липчанин сжигал дома из местиЛипчанин сжигал дома из местиФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке будут судить жителя Добровского района, который поджег дом собственного отца. По версии следствия, мужчина поссорился с родственниками и отец выгнал его из дома. Решив отомстить, сын прихватил две бутылки ацетона и пришел в дом к родителям, когда никого не было. Он облил горючей жидкостью диван, поджег, дождался, когда пламя распространиться и скрылся. Единственный дом отца выгорел дотла.

Поджигателя вычислили и заведи дело о значительном ущербе – часть 2 статьи 167 УК РФ. Будучи под следствием, в мае этого года, мужчина решил отомстить тем же путем еще и своей знакомой, дом которой он тоже сжег.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, за умышленное уничтожение чужого имущества поджигателю грозит 5 лет принудительных работ либо лишение свободы на тот же срок.

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