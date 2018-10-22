2018-10-22T18:25:36+03:00
Происшествия

На трассе под Липецком сгорел грузовик «Скания»

Пожар случился в Грязинском районе
Лия МУРАДЬЯН
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Люди не пострадалиЛюди не пострадалиФото: Лия МУРАДЬЯН
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Крупный автопожар произошел этим днем, 22 октября, в Грязинском районе Липецкой области. Там на трассе между Грязями и Добринкой вблизи села Анино вспыхнул грузовой автомобиль «Скания» с тентом.

Очевидцы вызвали на место происшествия пожарных и спасателей. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, сообщение о пожаре поступило к дежурному в 15.11 дня. На место происшествия незамедлительно выехали два отделения 19 пожарной-спасательной части и три добровольца.

На момент их прибытия, из полуприцепа валил густой дым. Пожар удалось остановить и ликвидировать. В итоге огонь уничтожил тент «Скании» на площади 1 м2. К счастью, люди не пострадали. Из-за чего началось возгорание, теперь предстоит определить экспертам страховой компании.

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