Липчанин, который расчленил знакомую ножовкой, получил 12 лет строгого режима

СЕГОДНЯ 18:43 2018-10-22T18:43:44+03:00

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В Липецке вынесли приговор расчленителю, который весной этого года в ходе пьяной ссоры жестоко расправился со знакомой. Все случилось 9 февраля, в дома не улице Волгоградская, где 34-летний убийца выпивал в квартире покойно бабушки вместе со знакомой – 40-летней женщиной.

Во время застолья между знакомыми разгорелась ссора и мужчина набросился на гостью с кулаками. Избиения ему показалась мало и после 20 ударов по голове, мужчина решил добить обидчицу ножом. После 4 ударов в грудь, живот и бедра женщина истекла кровью, а убийца пошел спать. На утро изверг решил избавиться от тела. Он оттащил покойную в ванную и принялся отделять части туловища ножовкой. Расчленив тело, убийца завернул части в одеяло и оставил в ванной. После он рассказал о случившемся родственникам, которые и вызвали правоохранителей. Фрагменты тела нашли спустя три дня после убийства.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, обвиняемый во всем сознался еще на стадии предварительно следствия. Расчленителя вменяемым и приговорили к 12 годам колонии строгого режима. Отягчающим обстоятельством для суда стало состояние алкогольного опьянения.