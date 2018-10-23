В Липецке подростки ограбили киоск с минералкой и унесли 42 бутылки

СЕГОДНЯ 09:14 2018-10-23T09:14:14+03:00

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Необычный грабеж раскрыли в Липецке в минувший понедельник, 22 октября. Все случилось на улице Зегеля, где ограбили киоск с минералкой. По данным полиции, грабители забрали из холодильника 42 полулитровые бутылки с минеральной водой и скрылись. Предприниматель оценил сумму ущерба в 720 рублей.

Замученных жаждой грабителей ловили сотрудники ППС, вневедомственной охраны и уголовного розыска. В итоге поймали. Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, подозреваемыми оказались двое несовершеннолетних, один из Хлевенского района, второй – из Липецкого. Причем последний уже имеет судимость.

Уголовное дело расследуется по факту грабежа, подросткам грозит лишение свободы.