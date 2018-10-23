2018-10-23T09:29:14+03:00
Происшествия

В Липецке вытащили кошелек у гостя из Бразилии

Иностранца обворовали в помещении отеля
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке обворовали иностранцаВ Липецке обворовали иностранцаФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке жертвой карманников стал 27-летний мужчина из Бразилии. Иностранца обворовали 18 октября в помещении отеля, где он собирался остановиться. У мужчины из рюкзака вытащили кошелек с деньгами. Вора вскоре вычислили. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, подозреваемым оказался 26-летний липчанин, ранее судимый и нигде не работающий.

Помимо этого в Липецкой области раскрыли кражу из магазина, которая произошла с 20 по 2 октября в селе Юрское. Там неизвестные сорвали 2 навесных замка и вынесли продукты, алкоголь и постельные принадлежности. Вором оказался 33-летний житель Курска. Его поймали сотрудники ЧОПа и передали полиции.

Еще одного вора вычислили в селе Кривополянье. Там на улице Мира 37-летний житель Чаплыгинского района вынес из дома пенсионера бензопилу и телевизор.

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