2018-10-23T09:59:02+03:00
Происшествия

Под Липецком сбили 14-летнего парня на мопеде

За день в регионе в трех ДТП пострадали 3 подростка
Лия МУРАДЬЯН
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В столкновении двух "Фольксвагенов" пострадала девушкаВ столкновении двух "Фольксвагенов" пострадала девушкаФото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.
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За минувшие сутки, 22 октября, на дорогах Липецкой области автоинспекторы зафиксировали 3 ДТП с пострадавшими, во всех случаях травмы получили подростки.

Первая авария произошла в 7 утра на Заводской площади в Липецке, где столкнулись два «Фольксвагена». Виновником стало 68-летний пенсионер, он въехал в иномарку, за рулем которой была 54-летняя женщина. В аварии пострадала 15-летняя пассажирка второго «Фольксвагена», но после оказания помощи ее отпустили.

В тот же день вечером в 18.45 в Ельце 25-летний водитель за рулем «Лады Гранты» не уступил 14-летнему подростку на мопеде. Скутерист получил травмы.

Последняя авария с участием несовершеннолетней произошла поздно вечером в Липецке. В 22.30 на улице Стаханова сбили 17-летнюю девушку. Пешехода на дороге не заметил 25-летний водитель «ВАЗ-2110». Как сообщили в УГИБДД, пешехода с травмами увезли в больницу.

За те же сутки в регионе зафиксировали 31 ДТП без пострадавших, где повреждения получили только транспортные средства.

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