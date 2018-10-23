2018-10-23T10:10:05+03:00
Происшествия

В Липецке водитель эвакуатора украл автомобиль

За день в городе нашли две угнанные машины
Лия МУРАДЬЯН
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Двух угонщиков поймали в ЛипецкеДвух угонщиков поймали в ЛипецкеФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке раскрыли кражу автомобиля, которая произошла минувшее воскресенье, 21 сентября. В тот день у 35-летнего мужчины от дома по улице Леваневского пропал «ВАЗ-2199». Позже машину нашли на улице Гастелло. «Девяносто девятая» стояла в целости у одного из домов.

Вскоре сотрудники уголовного розыска нашли и самого вора. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, подозреваемым оказался 46-летний водитель эвакуатора, который работает на одном из предприятий города. Теперь за кражу по части 2 статьи 158 мужчине грозит до 5 лет тюрьмы.

Кроме этого в понедельник, 22 октября, в Липецке нашли еще один угнанный автомобиль. «ВАЗ-2109» угнали от дома по улице Архангельской у 32-летнего мужчины. Эту машину тоже удалось найти в исправном состоянии. Угонщики бросили «Девятку» на улице 9 мая. Угонщиком оказался 25-летний мужчина. На момент задержания сотрудниками ГИБДД, угонщик был пьян. Известно, что задержанный нигде не работает и имеет судимости.

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