В Липецке Лебедянский выезд отремонтируют до 14 ноября

СЕГОДНЯ 11:41 2018-10-23T11:41:33+03:00

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В Липецке продолжают ремонт дорожного полотна от Кольца трубного завода до знака «Липецк», больше известного липчанам как Лебедянский выезд. Работы ведутся в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».

Кстати, Товарный проезд и Лебедянское шоссе отремонтировали в рамках проекта благодаря экономии, полученной в результате торгов. В департаменте дорожного хозяйства и благоустройства уверены – теперь трещины и колейность останутся в прошлом. На участках появится современный щебеночно-мастичный асфальт. Геосетка, уложенная между его слоями, обеспечит надежность дорожной одежды. В настоящий момент срезано 11 из 36 тыс. м2 дорожного покрытия. Стоимость контракте – 26,7 миллионов рублей. Работы планируют завершить к 14 ноября.