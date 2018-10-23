Липчане просят сделать парковку возле поликлиники

СЕГОДНЯ 12:19 2018-10-23T12:19:52+03:00

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На сервисе гражданских инициатив «Портал неравнодушных» появилось новое предложение. Наталья Камнева считает, что возле липецкой городской поликлиники № 5 по проспекту Победы, 61 необходимо организовать парковочный карман.

- В данный момент машины паркуются вдоль дороги, не соблюдая никаких правил, - пишет липчанка. - Очень тяжело выезжать из дворов и с Колхозного переулка, так как из-за припаркованных машин дорогу не видно, а зимой совсем беда. Из-за снега и машин там бывает очень тяжело ездить. Мест, где можно организовать парковочный карман предостаточно.

Проголосовать за инициативу можно будет до 22 ноября. Напомним, если предложение ободрят более 500 пользователей портала, его рассмотрят в вышестоящих органах, где и примут окончательное решение.