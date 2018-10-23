2018-10-23T12:53:15+03:00
Общество

Липчане задолжали за газ 100,3 млн рублей

В судебном порядке с жителей Липецкой области взыскали около 9,3 млн рублей
Юлия КЛЮЕВА
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Липчане не хотят платить за газЛипчане не хотят платить за газФото: Юлия КЛЮЕВА
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К 1 октябрю этого года жители Липецкой области задолжали за газ 100,3 млн рублей. В прошлом году за тот же период граждане не оплатили на полмиллиона рублей больше. Как сообщили в пресс-службе ООО «Газпром межрегионгаз Липецк», с начала года компания направила абонентам 19 792 уведомления о приостановлении газоснабжения в связи с неплатежами. Более 1600 квартир и домовладений уже остались без газа за долги. Задолженность отключенных абонентов – 21,7 млн рублей.

Кстати, перед тем как отключить газ, компания напоминает потребителю о необходимости внести оплату, ведет претензионно-исковую работу. Только после этого идут на крайние меры. Так, с начала года в судебном порядке с липчан взыскали около 9,3 млн рублей.

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