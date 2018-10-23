На площади Петра в Липецке днем сгорел «Land Rover»

СЕГОДНЯ 13:13 2018-10-23T15:22:26+03:00

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Автопожар произошел этим днем, 23 октября, на площади Петра Великого в Липецке. Там у дома №4а загорелся внедорожник «Лэнд Ровер Дискавери». В 11.30 очевидцы позвонили в МЧС и сообщили о горящем автомобиле.

На место происшествия сразу приехали сотрудники одного отделения пожарной части %7 и два добровольца. На момент их прибытия, огонь окутал почти всю поверхность внедорожника. При этом внутренние детали салона и двигателя в пожаре не пострадали. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС, по Липецкой области огонь уничтожил краску автомобиля по всему кузову.

К счастью, из людей никто не пострадал. Из-за чего начался пожар, теперь предстоит установить экспертам.