2018-10-23T13:47:03+03:00
Общество

В Липецке водитель на белой иномарке пересек две сплошные

Нарушителя сняли на камеру на улице Неделина [видео]
Юлия КЛЮЕВА
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Водитель на белой иномарке пересек две сплошныеВодитель на белой иномарке пересек две сплошныеФото: принтскрин видео.
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С хамством на дорогах и с нарушениями правилами автолюбители борются по-разному. Липчане, например, фиксируют лихачей на видеорегистратор, а после выкладывают ролики в интернет. Так, пользователь Дмитрий снял очередное нарушение ПДД.

Автор ролика ехал в своей машине по улице Неделина. Встав на светофоре, на соседней полосе появилась белая иномарка. Как только загорелся желтый цвет, водитель надавил на газ и рванул вперед. Липчанин смог догнать его только через несколько десятков метров. Автолюбителю нужно было свернуть налево, во двор. Но доехать до места, где поворот будет разрешен, водитель не смог. Что побудило водителя нарушить ПДД, лень или невнимательность, неизвестно. Белая иномарка пересекла две сплошные полосы.

В Липецке водитель белой иномарки пересек две сплошные.Нарушение попало на видео

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