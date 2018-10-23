2018-10-23T14:49:18+03:00
Общество

В Липецке в листве нашли документы обворованного гражданина Бразилии

Остальную часть бумаг из украденного портмоне сжег таксист
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке нашли документы иностранцаВ Липецке нашли документы иностранцаФото: vk.com
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Документы некоего гражданина Республики Бразилия нашли в Липецке во время уборки. Они валялись в районе Комсомольского пруда в листве, которую собирались сжечь. О находке сообщили в группу «Потребитель 48», по информации которой удостоверение обнаружили вечером 20 октября. Согласно данным на документах, их владелец некий Бруно. Как пояснили в сообществе, найденный пропуск либо удостоверение иностранной компании передали сотрудникам полиции.

В Липецке нашли документы иностранца Фото: vk.com

В Липецке нашли документы иностранцаФото: vk.com

Отметим, что как раз накануне в одной из гостиниц обокрали 27-летнего инженера из Бразилии, который находился в Липецке в служебной командировке. По данным полиции, бразилец заметил пропажу кошелька 16 октября, когда был в номере отеля. В кошельке помимо документов было 16 000 рублей. Перед этим иностранец всю неделю ездил на такси с одним и тем же водителем. Молодой человек решил, что обронил портмоне с документами и деньгами в машине таксиста.

После звонка бразильца таксист вернулся к отелю и дал проверить свою машину, где никакого кошелька не нашли. Тогда иностранец заявил в полицию. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, стражи порядка усомнились в честности таксиста и проверили его еще раз. В ходе проверки выяснилось, что именно таксист и забрал кошелек из рюкзака пассажира. Но те документы, по версии правоохранителей, воришка сжег.

– Сотрудникам полиции удалось не только установить личность подозреваемого, но и задокументировать все этапы его противоправных действий, включая и момент сожжения документов, – сообщается на сайте ведомства.

Тогда кому принадлежит это удостоверение? Ситуацию пояснили «КП-Липецк» в пресс-службе ведомства. Пропуск действительно принадлежит тому самому обворованному бразильцу. Его воришка почему-то не сжег.

– Найденные документы находятся в распоряжении полиции, – рассказала начальник пресс-службы УМВД по Липецкой области Наталья Маслакова, – остальные уничтожены подозреваемым.

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