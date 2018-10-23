В среду в Липецке до +12 и сильные порывы ветра

СЕГОДНЯ 19:53 2018-10-23T19:53:45+03:00

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В среду, 24 октября, в Липецкой области будет облачно с прояснениями. По данным Росгидрометцентра, ночью местами небольшие дожди. Ветер южной четверти 7-12 м/с. Температура воздуха составит 1-6 градусов тепла. При прояснениях до 2 градусов мороза.

Днем в регионе столбик термометра поднимется до +7 +12 градусов. Повсеместно порывы ветра до 17 м/с. Умеренные дожди. Атмосферное давление будет интенсивно падать и составит 742 мм рт.ст.

В четверг, 25 октября, в Липецке ночью до 6 градусов выше ноля. Днем воздух прогреется до 8 градусов тепла. По информации синоптиков, весь день будет лить дождь. Ветер южный 12-14 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 728 мм рт.ст.