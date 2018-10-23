2018-10-23T15:19:03+03:00
Происшествия

Липчанин облил бензином бывшую жену на глазах у ребенка

Мать с дочкой убегали от пьяного отца босиком по снегу
Лия МУРАДЬЯН
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Мужчина будет год на испытательном срокеМужчина будет год на испытательном срокеФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецкой области вынесли приговор очередному домашнему садисту, который грозился убить бывшую супругу. Семейная драма, свидетелем которой стал ребенок, произошла в декабре 2017 года в поселке Добринка.

Согласно материалам дела, пьяный глава семейства решил выяснить отношения с бывшей женой. Все началось с оскорблений. После в порыве буйства изрядно выпивший мужчина пригрозил, что убьет экс-супругу и принялся ее душить. Но этого дебоширу показалось мало. Для пущего устрашения, глава семейства достал 1.5 литровую бутылку, облил лицо женщины бензином и начал чиркать зажигалкой.

За тем, как пьяный папа пытается сжечь маму, наблюдала 8-летняя дочь бывших супругов. Девочка рассказала в суде, как они с мамой спасались от отца, убегая босиком по снегу.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, мужчину признали виновным по части 1 статьи 119 УК РФ и приговорили к 1 году условно, с испытательным сроком в 1 год. Если за это время осужденный снова учинит расправу над семьей или нарушит условия, отправится в тюрьму.

Напомним, что другой нерадивый глава семьи из Лебедяни сейчас находится в колонии поселения за избиение бывшей жены, при этом продолжает донимать благоверную.

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