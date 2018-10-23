2018-10-23T16:24:33+03:00
Общество

«Липецкоблводоканал» наказали за перебои с водой в селе под Липецком

Прокурор потребовал устранить нарушения и привлечь виновных к дисциплинарной ответственности
Юлия КЛЮЕВА
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Жители села в Липецкой области 2 месяца терпели перебои с холодной водойЖители села в Липецкой области 2 месяца терпели перебои с холодной водойФото: Юлия КЛЮЕВА
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В Становлянском районе обнаружились проблемы с водой. Жители села Злобино с переулка Малый почти 2 месяца мучались из-за перебоев. В сентябре и октябре дома не обеспечивались водой круглосуточно в необходимых объемах. Жители обратились в прокуратуру Становлянского района, которая провела проверку.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, холодное водоснабжение села организует комплекс «Становлянский» филиала «Западный ОГУП «Липецкоблводоканал». Согласно законодательству, население городских и сельских поселений необходимо обеспечивать водой в достаточном количестве для удовлетворения физиологических и бытовых потребностей, круглосуточно в течение года. Допускается перерыв подачи холодной воды на 8 часов в течение 1 месяца. На 4 часа единовременно. При аварии – на 24 часа. Давление в точке водоразбора в период с 7 до 9 утра и с 7 до 10 часов вечера должно соответствовать установленным нормативам. Отклонения давления не допускается.

В ходе проверки прокурор потребовал устранить все нарушения, а также привлечь виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

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